МЫШЦЫ СПИНЫ ЧЕЛОВЕКА поверхностные и глубокие, их расположение, функции, иннервация (Таблица)
Мышцы спины многочисленны, вследствие чего выделяют две группы – поверхностные(два слоя) и глубокие. Поверхностные мышцы крепятся к плечевому поясу, плечу и ребрам, черепу. Глубокие мышцы сохранили примитивное строение, образуя сильную мышечную массу, объединяемую общим названием «выпрямитель туловища», которая тянется от головы до таза. Иннервируются ветвями плечевого сплетения.
|
Наименование мышц
|
Начало
|
Прикрепление
|
Функция мышц
|
Кровоснабжение
|
Иннервация
|
Поверхностные мышцы спины:
|
1-ый слой мышц:
|
1.Трапециевидная мышца (m. trapezius)
|
наружный затылочный выступ, верхняя выйная линия, остистые отростки всех грудных позвонков
|
акромиальный отросток ключицы, акромион, ость лопатки
|
верхние пучки – поднимают лопатку, нижние – ее опускают, при фиксации плечевого пояса – тянут голову назад, при одностороннем сокращении –наклоняет голову в соответствующую сторону, а лицо поворачивает в противоположную
|
затылочная артерия, межреберные артерии поперечная артерия шеи
|
добавочный нерв
|
2. Широчайшая мышца спины (m.latissimusdorsi)
|
остистые отростки 6 нижних грудных и всех поясничных позвонков, дорсальная поверхность крестца, подвздошный гребень, 9-12 ребра
|
гребень малого бугорка плечевой кости
|
приводит плечо к туловищу и тянет верхнюю конечность назад к срединной линии, вращая ее внутрь, при фиксированной конечности приближает туловище,
|
подлопаточная артерия
|
подлопаточ-ный нерв
|
2-ой слой мышц:
|
1. Мышца, поднимающая лопатку (m. levatorscapulae)
|
поперечные отростки 4 верхних шейных позвонков
|
верхний угол лопатки
|
поднимает лопатку, особенно ее внутренний угол, при укрепленной лопатке наклоняет шею кзади и свою сторону
|
поперечная артерия шеи межреберные артерии
|
тыльный нерв лопатки дорсальный нерв лопатки
|
2. Ромбовидные мышцы:
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остистые отростки 4 -5 верхних грудных позвонков;
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медиальный край лопатки ниже ости;
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- большая (m. rhomboideusmajor)
|
остистые отростки 2 нижних шейных позвонков
|
медиальный край лопатки выше ости
|
тянут лопатку к позвоночному столбу и верх, прижимают лопатку к грудной клетке
|
- малая (m. rhomboideus minor)
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3. Задняя верхняя зубчатая мышца (m. serratus posterior superior)
|
остистые отростки 2 нижних шейных и 2 верхних грудных позвонков
|
2-5 ребра
|
поднимают верхние ребра, участвуя в акте вдоха
|
поперечная артерия шеи, межреберные артерии
|
межреберные нервы
|
4. Задняя нижняя зубчатая мышца (m. serratus posterior inferior)
|
остистые отростки 2 нижних грудных и 2 верхних поясничных позвонков
|
9-12 ребра
|
опускают 9-12 ребра, участвуя в акте выдоха
|
поясничная артерия
|
дорсальные ветви спинномозговых нервов
|
Глубокие мышцы спины
|
1. Крестцово-остистая мышца или мышца, выпрямляющая позвоночник. В ней выделяют 3 части:
|
боковой гребень крестца
|
поперечные отростки 4-6 шейных позвонков, углы верхних 5-7 и нижних 8-9 ребер
|
при двустороннем сокращении является мощным разгибателем позвоночного столба, удерживает туловище в вертикальном положении, при одностороннем - наклоняет позвоночный столб в соответствующую сторону; верхние пучки тянут голову в свою сторону
|
дорсальные ветви межреберных артерий и позвоночной артерии
|
дорсальные ветви спинно-мозговых нервов
|
- подвздошно-реберная мышца (m. iliocostalis)
|
дорсальная поверхность крестца, поперечные отростки поясничных и нижних 6-7 грудных позвонков
|
углы 10 нижних ребер, сосцевидный отросток, поперечные отростки всех грудных позвонков
|
- длиннейшая мышца спины (m. longissimus)
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остистые отростки грудных и шейных позвонков
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- остистая мышца
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(m.spinalis)
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2. Ременная (пластырная) мышца головы и шеи (m.spleniuscapitis, m. spleniuscervicis)
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остистые отростки 4 нижних шейных и 6 верхних грудных позвонков
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сосцевидный отросток и поперечные отростки 2-3 шейных позвонков
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при одностороннем сокращении голова поворачивается в одноименную сторону, при двустороннем сокращении голову и шею наклоняют кзади
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