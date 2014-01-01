МЫШЦЫ СПИНЫ ЧЕЛОВЕКА поверхностные и глубокие, их расположение, функции, иннервация (Таблица)

Мышцы спины многочисленны, вследствие чего выделяют две группы – поверхностные(два слоя) и глубокие. Поверхностные мышцы крепятся  к плечевому поясу, плечу и ребрам, черепу. Глубокие мышцы сохранили примитивное строение, образуя сильную мышечную массу, объединяемую общим названием «выпрямитель туловища», которая тянется от головы до таза. Иннервируются ветвями плечевого сплетения.

схема основных мышц спины

Наименование мышц

Начало

Прикрепление

Функция мышц

Кровоснабжение

Иннервация
Поверхностные мышцы спины:

1-ый слой мышц:

1.Трапециевидная мышца (m. trapezius)

наружный затылочный выступ, верхняя выйная линия, остистые отростки всех грудных позвонков

акромиальный отросток ключицы, акромион, ость лопатки

верхние пучки – поднимают лопатку, нижние – ее опускают, при фиксации плечевого пояса – тянут голову назад, при одностороннем сокращении –наклоняет голову в соответствующую сторону, а лицо поворачивает в противоположную

затылочная артерия, межреберные артерии поперечная артерия шеи

добавочный нерв

2. Широчайшая мышца спины (m.latissimusdorsi)

остистые отростки 6 нижних грудных  и всех поясничных позвонков, дорсальная поверхность крестца, подвздошный гребень, 9-12 ребра

гребень малого бугорка плечевой кости

приводит плечо к туловищу и тянет верхнюю конечность назад к срединной линии, вращая ее внутрь, при фиксированной конечности приближает туловище,

подлопаточная артерия

подлопаточ-ный нерв

2-ой слой мышц:

1. Мышца, поднимающая лопатку (m. levatorscapulae)

поперечные отростки 4 верхних шейных позвонков

верхний угол лопатки

поднимает лопатку, особенно ее внутренний угол, при  укрепленной лопатке наклоняет шею кзади и свою сторону

поперечная артерия шеи межреберные артерии

тыльный нерв лопатки дорсальный нерв лопатки

2. Ромбовидные мышцы:

остистые отростки 4 -5 верхних грудных позвонков;

медиальный край лопатки ниже ости;

 

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- большая (m. rhomboideusmajor)

 остистые отростки 2 нижних шейных позвонков

медиальный край лопатки выше ости

тянут лопатку к позвоночному столбу и верх, прижимают лопатку к грудной клетке

- малая (m. rhomboideus minor)

 

 

 

3. Задняя верхняя зубчатая мышца (m. serratus posterior superior)

остистые отростки 2 нижних шейных и 2 верхних грудных позвонков

2-5 ребра

поднимают верхние ребра, участвуя в акте вдоха

 поперечная артерия шеи, межреберные артерии

межреберные нервы

4. Задняя нижняя зубчатая мышца (m. serratus posterior inferior)

остистые отростки 2 нижних грудных и 2 верхних поясничных позвонков

9-12 ребра

опускают 9-12 ребра, участвуя в акте выдоха

поясничная артерия

дорсальные ветви спинномозговых нервов
Глубокие мышцы спины

1. Крестцово-остистая мышца  или мышца, выпрямляющая позвоночник. В ней выделяют 3 части:

 боковой гребень крестца

поперечные отростки 4-6 шейных позвонков, углы верхних 5-7 и нижних 8-9 ребер

при двустороннем сокращении является мощным разгибателем позвоночного столба, удерживает туловище в вертикальном положении, при одностороннем  - наклоняет позвоночный столб в соответствующую сторону; верхние пучки тянут голову в свою сторону

дорсальные ветви межреберных артерий и позвоночной артерии

дорсальные ветви спинно-мозговых нервов

- подвздошно-реберная мышца (m. iliocostalis)

дорсальная поверхность крестца, поперечные отростки поясничных и нижних 6-7 грудных позвонков

углы 10 нижних ребер, сосцевидный отросток, поперечные отростки всех грудных позвонков

- длиннейшая мышца спины (m. longissimus)

 

остистые отростки грудных и шейных позвонков

- остистая мышца

 

 

(m.spinalis)

 

 

2. Ременная (пластырная) мышца головы и шеи (m.spleniuscapitis, m. spleniuscervicis)

остистые отростки 4 нижних шейных и 6 верхних грудных позвонков

сосцевидный отросток и поперечные отростки 2-3 шейных позвонков

при одностороннем сокращении голова поворачивается в одноименную сторону, при двустороннем  сокращении голову и шею наклоняют кзади

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