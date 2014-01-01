ТОВАРНЫЙ ШТРИХ-КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ стран и его расшифровка (Таблица)

Штрих-код производителя — это последовательность черных и белых полос, представляющая некоторую информацию в виде, удобном для считывания техническими средствами. Информация, содержащаяся в коде может быть напечатана в читаемом виде под кодом (расшифровка). Штриховые коды используются в торговле, складском учете, библиотечном деле, охранных системах, почтовом деле, сборочном производстве, обработка документов. В мировой практике торговли принято использование штрихкодов символики EAN для маркировки товаров. В соответствии с принятым порядком, производитель товара наносит на него штриховой код, формируемый с использованием данных о стране местонахождения производителя и кода производителя. Код производителя присваивается региональным отделением международной организации EAN International. Такой порядок регистрации позволяет исключить возможность появления двух различных товаров с одинаковыми кодами.

Существуют различные способы кодирования информации, называемые (штрихкодовыми кодировками или символиками). Различают линейные и двухмерные символики штрих кодов.

Линейными (обычными) в отличие от двухмерных называются цифровые коды, читаемые в одном направлении (по горизонтали). Наиболее распространенные линейные символики: EAN-13, EAN-8, UPC-А, UPC-Е, Code39, Code128, Codabar, Interleaved 2 of 5. Линейные символики позволяют кодировать небольшой объем информации (до 20-30 символов – обычно цифр) с помощью несложных штрихкодов, читаемых недорогими сканерами. Пример кода символики EAN-13:

Штрих-код EAN-13 стран производителей рисунок

Двухмерными называются символики, разработанные для кодирования большого объема информации (до нескольких страниц текста). Двухмерный штрих-код считывается при помощи специального сканера двухмерных кодов и позволяет быстро и безошибочно вводить большой объем информации. Расшифровка такого кода проводится в двух измерениях (по горизонтали и по вертикали). Ниже показаны примеры двухмерных штрих-кодов по порядку QR-код, Datamatrix, PDF417 (акцизные марки на алкогольной продукции), Aztec.

QR-код Штрих-код Datamatrix штрих-код PDF417 2D штрих-код Aztec

Штриховой код можно наносить при производстве упаковки (типографским способом) или использовать самоклеящиеся этикетки, которые печатаются с использованием специальных принтеров.

Для считывания штрих-кодов используются специальные сканеры 1D (для линейных) и 2D (для двумерных), QR-код можно считывать камерой телефона и распознать через специальное приложение.

Расшифровка штрих-кода производителя

C помощью штрихового кода зашифрована информация о некоторых наиболее существенных параметрах продукции. Наиболее распространены американский универсальный товарный штрих-код UPC и Европейская система кодирования EAN. Наиболее распространенные EAN/UCC товарные номера EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E и 14-разрядный код транспортной упаковки ITF-14. Так же существует 128 разрядная система UCC/EAN-128. Согласно той или иной системе, каждому виду изделия присваивается свой номер, состоящий чаще всего из 13 цифр (EAN-13).

Расшифровка штрих-кода стран производителей EAN-13:

Возьмем, к примеру, цифровой код 4820024700016 и расшифруем его:

482 (код страны) — первые две или три цифры означают страну происхождения (изготовителя или продавца) продукта, в данном случае это Украина,

0024 (код изготовителя) — следующие 4 или 5 цифр, в зависимости от длинны кода страны, говорят кто предприятие-изготовитель,

70001 (код товара) — еще пять цифр это наименование товара, его потребительские свойства, размеры, масса, цвет.

6 (контрольная цифра) — последняя цифра используется для проверки правильности считывания штрихов сканером.

Поле "кода товара" в свою очередь тоже расшифровывается:

1-я цифра: наименование товара,
2-я цифра: потребительские свойства,
3-я цифра: размеры, масса,
4-я цифра: ингредиенты,
5-я цифра: цвет.

Расшифровка штрих-кода страны производителя схема 

Проверка штрих кода на подлинность

Проверка штрих-кода на подленность заключается в вычислении контрольной цифры, если они совпали то вероятнее всего товар подленный (но это не 100%), но в первую очередь это говорит о том что штриховой код будет правильно сканироваться сканером.

Вычислим котрольную цифру на примере цифрового кода 4820024700016 (6 - это контрольная цифра):

Алгоритм вычисления контрольной цифры для определения подлинности товара

1.  Сложить цифры, стоящие на четных местах:  8 + 0 + 2 + 7 + 0 + 1 = 18
2.  Полученную сумму умножить на 3:  18 x 3 = 54
3.  Сложить цифры, стоящие на нечетных местах, без контрольной цифры:  4 + 2 + 0 + 4 + 0 + 0 = 10
4.  Сложить числа, указанные в пунктах 2 и 3:  54 + 10 = 64
5.  Отбросить десятки:  получим 4
6.  Из 10 вычесть полученное в пункте 5:  10 - 4 = 6  (в нашем примере контрольная цифра совпала)

Если полученная после расчета цифра не совпадает с контрольной цифрой в штрих-коде, то есть вероятность, что товар произведен незаконно.

Таблица соответствия штрих-кода производителя стран мира

Штрих-код производителя

Страна

Организация EAN

000 – 139

США и Канада

UCC (U.S.A. & Canada)

200 – 299

Все страны

Внутренний штрих-код предприятия, магазина

300 – 379

Франция

GENCOD-EAN France

380

Болгария

BCCI (Bulgaria)

383

Словения

EAN Slovenia

385

Хорватия

EAN Croatia

387

Босния и Герцеговина

EAN-BIH (Bosnia-Herzegovina)

389

Черногория

EAN Montenegro

400 – 440

Германия

CCG (Germany)

450 – 459, 490 – 499

Япония

Distribution Code Center - DCC (Japan)

460 – 469

Россия

UNISCAN / EAN RUSSIA (Russian Federation)

470

Кыргызстан

  

471

Тайвань

EAN Taiwan

474

Эстония

EAN Eesti (Estonia)

475

Латвия

EAN Latvia

476

Азербайджан

EAN Azerbaijan

477

Литва

EAN Lithuania

478

Узбекистан

EAN Uzbekistan

479

Шри-Ланка

EAN Sri Lanka

480

Филиппины

PANC (Philippines)

481

Беларусь

EAN Belarus

482

Украина

EAN Ukraine

483

Туркменистан

EAN Turkmenistan

484

Молдова

EAN Moldova

485

Армения

EAN Armenia

486

Грузия

EAN Georgia

487

Казахстан

EAN Kazakhstan

488

Таджикистан

EAN Tajikistan

489

Гонконг

HKANA (Hong Kong)

500 – 509

Великобритания

E Centre UK

520, 521

Греция

HELLCAN - EAN HELLAS (Greece)

528

Ливан

EAN Lebanon

529

Кипр

EAN Cyprus

530

Албания

  

531

Македония

EAN-MAC (FYR Macedonia)

535

Мальта

EAN Malta

539

Ирландия

EAN Ireland

540 – 549

Бельгия, Люксембург

ICODIF/EAN Belgium.Luxembourg

560

Португалия

CODIPOR (Portugal)

569

Исландия

EAN Iceland

570 – 579

Дания

EAN Danmark

590

Польша

EAN Poland

594

Румыния

EAN Romania

599

Венгрия

EAN Hungary

600 – 601

Южно-Африканская Республика (ЮАР)

EAN South Africa

603

Гана

  

604

Сенегал

  

608

Бахрейн

  

609

Маврикий

EAN Mauritius

611

Марокко

EAN Maroc (Marocco)

613

Алжир

EAN Algeria

615

Нигерия

EAN Nigeria

616

Кения

EAN Kenya

618

Кот дИвуар

  

619

Тунис

TUNICODE (Tunisia)

620

Танзания

  

621

Сирия

EAN Syria

622

Египет

EAN Egypt

623

Бруней

  

624

Ливия

EAN Libya

625

Иордания

EAN Jordan

626

Иран

EAN Iran

627

Кувейт

EAN Kuwait

628

Саудовская Аравия

EAN Saudi Arabia

629

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

EAN Emirates

640 – 649

Финляндия

EAN Finland

690 – 699

Китай

Article Numbering Centre of China - ANCC (China)

700 – 709

Норвегия

EAN Norge (Norway)

729

Израиль

Israeli Bar Code Association - EAN Israel

730 – 739

Швеция

EAN Sweden

740

Гватемала

EAN Guatemala

741

Сальвадор

EAN El Salvador

742

Гондурас

EAN Honduras

743

Никарагуа

EAN Nikaragua

744

Коста-Рика

EAN Costa Rica

745

Панама

EAN Panama

746

Доминиканская Республика

EAN Republica Dominicana

750

Мексика

AMECE (Mexico)

754 – 755

Канада

  

759

Венесуэла

EAN Venezuela

760 – 769

Швейцария

EAN (Schweiz, Suisse, Svizzera)

770 – 771

Колумбия

IAC (Colombia)

773

Уругвай

EAN Uruguay

775

Перу

EAN Peru

777

Боливия

EAN Bolivia

778 – 779

Аргентина

CODIGO - EAN Argentina

780

Чили

EAN Chile

784

Парагвай

EAN Paraguay

786

Эквадор

ECOP (Ecuador)

789 – 790

Бразилия

EAN Brazil

800 – 839

Италия

INDICOD (Italy)

840 – 849

Испания

AECOC (Spain)

850

Куба

Camera de Comercio de la Republica de Cuba (Cuba)

858

Словакия

EAN Slovakia

859

Чехия

EAN Czech

860

Югославия

EAN YU (Yugoslavia)

865

Монголия

  

867

Северная Корея

EAN DPR Korea (North Korea)

868 – 869

Турция

Union of Chambers of Commerce of Turkey (Turkey)

870 – 879

Нидерланды

EAN Nederland (Netherlands)

880

Южная Корея

EAN Korea (South Korea)

884

Камбоджа

  

885

Таиланд

EAN Thailand

888

Сингапур

SANC (Singapore)

890

Индия

EAN India

893

Вьетнам

EAN Vietnam

896

Пакистан

  

899

Индонезия

EAN Indonesia

900 – 919

Австрия

EAN Austria

930 – 939

Австралия

EAN Australia

940 – 949

Новая Зеландия

EAN New Zealand

950

 

 GS1 Global Office

951

 

Система электронного кода продукта EPC (основанная на радиочастотной идентификации)

955

Малайзия

Malaysian Article Numbering Council (MANC

958

Макао

EAN Macau

960 – 969

Великобритания (для EAN-8)

 

977

Все страны

Периодические издания ISSN

978

Все страны

Книжные издания ISBN

979

Все страны

Музыкальные издания ISMN

980

Все страны

Возвратные квитанции

981 – 982

Все страны

Валютные купоны

990 – 999

Все страны

Купоны

ПРИМЕЧАНИЕ. Все штрих-коды стран производителей, которые не были указаны в таблице выше, зарезервированы для будущего использования ими. По мере выхода их из резерва мы будем обновлять таблицу.

В комментариях часто спрашивают "почему страна в штрих коде товара не соответствует со страной указанной на этом же товаре?"

ОТВЕТ. "В соответствии с правилами GS1 приоритетное право штрихового кодирования продукции принадлежит владельцу товарного знака (брэнда) или спецификации на производство товара вне зависимости от того, где и кем он произведён. Если по каким-либо причинам владелец торговой марки штриховой код не нанёс, то это может сделать изготовитель. Если и изготовитель товара не нанёс штриховой код, то это делает поставщик (импортёр)"

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