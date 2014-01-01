ТОВАРНЫЙ ШТРИХ-КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ стран и его расшифровка (Таблица)

Штрих-код производителя — это последовательность черных и белых полос, представляющая некоторую информацию в виде, удобном для считывания техническими средствами. Информация, содержащаяся в коде может быть напечатана в читаемом виде под кодом (расшифровка). Штриховые коды используются в торговле, складском учете, библиотечном деле, охранных системах, почтовом деле, сборочном производстве, обработка документов. В мировой практике торговли принято использование штрихкодов символики EAN для маркировки товаров. В соответствии с принятым порядком, производитель товара наносит на него штриховой код, формируемый с использованием данных о стране местонахождения производителя и кода производителя. Код производителя присваивается региональным отделением международной организации EAN International. Такой порядок регистрации позволяет исключить возможность появления двух различных товаров с одинаковыми кодами.

Существуют различные способы кодирования информации, называемые (штрихкодовыми кодировками или символиками). Различают линейные и двухмерные символики штрих кодов.

Линейными (обычными) в отличие от двухмерных называются цифровые коды, читаемые в одном направлении (по горизонтали). Наиболее распространенные линейные символики: EAN-13, EAN-8, UPC-А, UPC-Е, Code39, Code128, Codabar, Interleaved 2 of 5. Линейные символики позволяют кодировать небольшой объем информации (до 20-30 символов – обычно цифр) с помощью несложных штрихкодов, читаемых недорогими сканерами. Пример кода символики EAN-13:

Двухмерными называются символики, разработанные для кодирования большого объема информации (до нескольких страниц текста). Двухмерный штрих-код считывается при помощи специального сканера двухмерных кодов и позволяет быстро и безошибочно вводить большой объем информации. Расшифровка такого кода проводится в двух измерениях (по горизонтали и по вертикали). Ниже показаны примеры двухмерных штрих-кодов по порядку QR-код, Datamatrix, PDF417 (акцизные марки на алкогольной продукции), Aztec.

Штриховой код можно наносить при производстве упаковки (типографским способом) или использовать самоклеящиеся этикетки, которые печатаются с использованием специальных принтеров.

Для считывания штрих-кодов используются специальные сканеры 1D (для линейных) и 2D (для двумерных), QR-код можно считывать камерой телефона и распознать через специальное приложение.

Расшифровка штрих-кода производителя

C помощью штрихового кода зашифрована информация о некоторых наиболее существенных параметрах продукции. Наиболее распространены американский универсальный товарный штрих-код UPC и Европейская система кодирования EAN. Наиболее распространенные EAN/UCC товарные номера EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E и 14-разрядный код транспортной упаковки ITF-14. Так же существует 128 разрядная система UCC/EAN-128. Согласно той или иной системе, каждому виду изделия присваивается свой номер, состоящий чаще всего из 13 цифр (EAN-13).

Расшифровка штрих-кода стран производителей EAN-13:

Возьмем, к примеру, цифровой код 4820024700016 и расшифруем его:

482 (код страны) — первые две или три цифры означают страну происхождения (изготовителя или продавца) продукта, в данном случае это Украина,

0024 (код изготовителя) — следующие 4 или 5 цифр, в зависимости от длинны кода страны, говорят кто предприятие-изготовитель,

70001 (код товара) — еще пять цифр это наименование товара, его потребительские свойства, размеры, масса, цвет.

6 (контрольная цифра) — последняя цифра используется для проверки правильности считывания штрихов сканером.

Поле "кода товара" в свою очередь тоже расшифровывается:



1-я цифра: наименование товара,

2-я цифра: потребительские свойства,

3-я цифра: размеры, масса,

4-я цифра: ингредиенты,

5-я цифра: цвет.

Проверка штрих кода на подлинность

Проверка штрих-кода на подленность заключается в вычислении контрольной цифры, если они совпали то вероятнее всего товар подленный (но это не 100%), но в первую очередь это говорит о том что штриховой код будет правильно сканироваться сканером.

Вычислим котрольную цифру на примере цифрового кода 4820024700016 (6 - это контрольная цифра):

Алгоритм вычисления контрольной цифры для определения подлинности товара

1. Сложить цифры, стоящие на четных местах: 8 + 0 + 2 + 7 + 0 + 1 = 18

2. Полученную сумму умножить на 3: 18 x 3 = 54

3. Сложить цифры, стоящие на нечетных местах, без контрольной цифры: 4 + 2 + 0 + 4 + 0 + 0 = 10

4. Сложить числа, указанные в пунктах 2 и 3: 54 + 10 = 64

5. Отбросить десятки: получим 4

6. Из 10 вычесть полученное в пункте 5: 10 - 4 = 6 (в нашем примере контрольная цифра совпала)

Если полученная после расчета цифра не совпадает с контрольной цифрой в штрих-коде, то есть вероятность, что товар произведен незаконно.

Таблица соответствия штрих-кода производителя стран мира

Штрих-код производителя Страна Организация EAN 000 – 139 США и Канада UCC (U.S.A. & Canada) 200 – 299 Все страны Внутренний штрих-код предприятия, магазина 300 – 379 Франция GENCOD-EAN France 380 Болгария BCCI (Bulgaria) 383 Словения EAN Slovenia 385 Хорватия EAN Croatia 387 Босния и Герцеговина EAN-BIH (Bosnia-Herzegovina) 389 Черногория EAN Montenegro 400 – 440 Германия CCG (Germany) 450 – 459, 490 – 499 Япония Distribution Code Center - DCC (Japan) 460 – 469 Россия UNISCAN / EAN RUSSIA (Russian Federation) 470 Кыргызстан 471 Тайвань EAN Taiwan 474 Эстония EAN Eesti (Estonia) 475 Латвия EAN Latvia 476 Азербайджан EAN Azerbaijan 477 Литва EAN Lithuania 478 Узбекистан EAN Uzbekistan 479 Шри-Ланка EAN Sri Lanka 480 Филиппины PANC (Philippines) 481 Беларусь EAN Belarus 482 Украина EAN Ukraine 483 Туркменистан EAN Turkmenistan 484 Молдова EAN Moldova 485 Армения EAN Armenia 486 Грузия EAN Georgia 487 Казахстан EAN Kazakhstan 488 Таджикистан EAN Tajikistan 489 Гонконг HKANA (Hong Kong) 500 – 509 Великобритания E Centre UK 520, 521 Греция HELLCAN - EAN HELLAS (Greece) 528 Ливан EAN Lebanon 529 Кипр EAN Cyprus 530 Албания 531 Македония EAN-MAC (FYR Macedonia) 535 Мальта EAN Malta 539 Ирландия EAN Ireland 540 – 549 Бельгия, Люксембург ICODIF/EAN Belgium.Luxembourg 560 Португалия CODIPOR (Portugal) 569 Исландия EAN Iceland 570 – 579 Дания EAN Danmark 590 Польша EAN Poland 594 Румыния EAN Romania 599 Венгрия EAN Hungary 600 – 601 Южно-Африканская Республика (ЮАР)

EAN South Africa 603 Гана 604 Сенегал 608 Бахрейн 609 Маврикий EAN Mauritius 611 Марокко EAN Maroc (Marocco) 613 Алжир EAN Algeria 615 Нигерия EAN Nigeria 616 Кения EAN Kenya 618 Кот дИвуар 619 Тунис TUNICODE (Tunisia) 620 Танзания 621 Сирия EAN Syria 622 Египет EAN Egypt 623 Бруней 624 Ливия EAN Libya 625 Иордания EAN Jordan 626 Иран EAN Iran 627 Кувейт EAN Kuwait 628 Саудовская Аравия EAN Saudi Arabia 629 Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) EAN Emirates 640 – 649 Финляндия EAN Finland 690 – 699 Китай Article Numbering Centre of China - ANCC (China) 700 – 709 Норвегия EAN Norge (Norway) 729 Израиль Israeli Bar Code Association - EAN Israel 730 – 739 Швеция EAN Sweden 740 Гватемала EAN Guatemala 741 Сальвадор EAN El Salvador 742 Гондурас EAN Honduras 743 Никарагуа EAN Nikaragua 744 Коста-Рика EAN Costa Rica 745 Панама EAN Panama 746 Доминиканская Республика EAN Republica Dominicana 750 Мексика AMECE (Mexico) 754 – 755 Канада 759 Венесуэла EAN Venezuela 760 – 769 Швейцария EAN (Schweiz, Suisse, Svizzera) 770 – 771 Колумбия IAC (Colombia) 773 Уругвай EAN Uruguay 775 Перу EAN Peru 777 Боливия EAN Bolivia 778 – 779 Аргентина CODIGO - EAN Argentina 780 Чили EAN Chile 784 Парагвай EAN Paraguay 786 Эквадор ECOP (Ecuador) 789 – 790 Бразилия EAN Brazil 800 – 839 Италия INDICOD (Italy) 840 – 849 Испания AECOC (Spain) 850 Куба Camera de Comercio de la Republica de Cuba (Cuba) 858 Словакия EAN Slovakia 859 Чехия EAN Czech 860 Югославия EAN YU (Yugoslavia) 865 Монголия 867 Северная Корея EAN DPR Korea (North Korea) 868 – 869 Турция Union of Chambers of Commerce of Turkey (Turkey) 870 – 879 Нидерланды EAN Nederland (Netherlands) 880 Южная Корея EAN Korea (South Korea) 884 Камбоджа 885 Таиланд EAN Thailand 888 Сингапур SANC (Singapore) 890 Индия EAN India 893 Вьетнам EAN Vietnam 896 Пакистан 899 Индонезия EAN Indonesia 900 – 919 Австрия EAN Austria 930 – 939 Австралия EAN Australia 940 – 949 Новая Зеландия EAN New Zealand 950 GS1 Global Office 951 Система электронного кода продукта EPC (основанная на радиочастотной идентификации) 955 Малайзия Malaysian Article Numbering Council (MANC 958 Макао EAN Macau 960 – 969 Великобритания (для EAN-8) 977 Все страны Периодические издания ISSN 978 Все страны Книжные издания ISBN 979 Все страны Музыкальные издания ISMN 980 Все страны Возвратные квитанции 981 – 982 Все страны Валютные купоны 990 – 999 Все страны Купоны

ПРИМЕЧАНИЕ. Все штрих-коды стран производителей, которые не были указаны в таблице выше, зарезервированы для будущего использования ими. По мере выхода их из резерва мы будем обновлять таблицу.

В комментариях часто спрашивают "почему страна в штрих коде товара не соответствует со страной указанной на этом же товаре?"

ОТВЕТ. "В соответствии с правилами GS1 приоритетное право штрихового кодирования продукции принадлежит владельцу товарного знака (брэнда) или спецификации на производство товара вне зависимости от того, где и кем он произведён. Если по каким-либо причинам владелец торговой марки штриховой код не нанёс, то это может сделать изготовитель. Если и изготовитель товара не нанёс штриховой код, то это делает поставщик (импортёр)"