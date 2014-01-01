ТОВАРНЫЙ ШТРИХ-КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ стран и его расшифровка (Таблица)
Штрих-код производителя — это последовательность черных и белых полос, представляющая некоторую информацию в виде, удобном для считывания техническими средствами. Информация, содержащаяся в коде может быть напечатана в читаемом виде под кодом (расшифровка). Штриховые коды используются в торговле, складском учете, библиотечном деле, охранных системах, почтовом деле, сборочном производстве, обработка документов. В мировой практике торговли принято использование штрихкодов символики EAN для маркировки товаров. В соответствии с принятым порядком, производитель товара наносит на него штриховой код, формируемый с использованием данных о стране местонахождения производителя и кода производителя. Код производителя присваивается региональным отделением международной организации EAN International. Такой порядок регистрации позволяет исключить возможность появления двух различных товаров с одинаковыми кодами.
Существуют различные способы кодирования информации, называемые (штрихкодовыми кодировками или символиками). Различают линейные и двухмерные символики штрих кодов.
Линейными (обычными) в отличие от двухмерных называются цифровые коды, читаемые в одном направлении (по горизонтали). Наиболее распространенные линейные символики: EAN-13, EAN-8, UPC-А, UPC-Е, Code39, Code128, Codabar, Interleaved 2 of 5. Линейные символики позволяют кодировать небольшой объем информации (до 20-30 символов – обычно цифр) с помощью несложных штрихкодов, читаемых недорогими сканерами. Пример кода символики EAN-13:
Двухмерными называются символики, разработанные для кодирования большого объема информации (до нескольких страниц текста). Двухмерный штрих-код считывается при помощи специального сканера двухмерных кодов и позволяет быстро и безошибочно вводить большой объем информации. Расшифровка такого кода проводится в двух измерениях (по горизонтали и по вертикали). Ниже показаны примеры двухмерных штрих-кодов по порядку QR-код, Datamatrix, PDF417 (акцизные марки на алкогольной продукции), Aztec.
Штриховой код можно наносить при производстве упаковки (типографским способом) или использовать самоклеящиеся этикетки, которые печатаются с использованием специальных принтеров.
Для считывания штрих-кодов используются специальные сканеры 1D (для линейных) и 2D (для двумерных), QR-код можно считывать камерой телефона и распознать через специальное приложение.
Расшифровка штрих-кода производителя
C помощью штрихового кода зашифрована информация о некоторых наиболее существенных параметрах продукции. Наиболее распространены американский универсальный товарный штрих-код UPC и Европейская система кодирования EAN. Наиболее распространенные EAN/UCC товарные номера EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E и 14-разрядный код транспортной упаковки ITF-14. Так же существует 128 разрядная система UCC/EAN-128. Согласно той или иной системе, каждому виду изделия присваивается свой номер, состоящий чаще всего из 13 цифр (EAN-13).
Расшифровка штрих-кода стран производителей EAN-13:
Возьмем, к примеру, цифровой код 4820024700016 и расшифруем его:
482 (код страны) — первые две или три цифры означают страну происхождения (изготовителя или продавца) продукта, в данном случае это Украина,
0024 (код изготовителя) — следующие 4 или 5 цифр, в зависимости от длинны кода страны, говорят кто предприятие-изготовитель,
70001 (код товара) — еще пять цифр это наименование товара, его потребительские свойства, размеры, масса, цвет.
6 (контрольная цифра) — последняя цифра используется для проверки правильности считывания штрихов сканером.
Поле "кода товара" в свою очередь тоже расшифровывается:
Проверка штрих кода на подлинность
Проверка штрих-кода на подленность заключается в вычислении контрольной цифры, если они совпали то вероятнее всего товар подленный (но это не 100%), но в первую очередь это говорит о том что штриховой код будет правильно сканироваться сканером.
Вычислим котрольную цифру на примере цифрового кода 4820024700016 (6 - это контрольная цифра):
Алгоритм вычисления контрольной цифры для определения подлинности товара
Если полученная после расчета цифра не совпадает с контрольной цифрой в штрих-коде, то есть вероятность, что товар произведен незаконно.
Таблица соответствия штрих-кода производителя стран мира
|
Штрих-код производителя
|
Страна
|
Организация EAN
|
000 – 139
|
США и Канада
|
UCC (U.S.A. & Canada)
|
200 – 299
|
Все страны
|
Внутренний штрих-код предприятия, магазина
|
300 – 379
|
Франция
|
GENCOD-EAN France
|
380
|
Болгария
|
BCCI (Bulgaria)
|
383
|
Словения
|
EAN Slovenia
|
385
|
Хорватия
|
EAN Croatia
|
387
|
Босния и Герцеговина
|
EAN-BIH (Bosnia-Herzegovina)
|
389
|
Черногория
|
EAN Montenegro
|
400 – 440
|
Германия
|
CCG (Germany)
|
450 – 459, 490 – 499
|
Япония
|
Distribution Code Center - DCC (Japan)
|
460 – 469
|
Россия
|
UNISCAN / EAN RUSSIA (Russian Federation)
|
470
|
Кыргызстан
|
471
|
Тайвань
|
EAN Taiwan
|
474
|
Эстония
|
EAN Eesti (Estonia)
|
475
|
Латвия
|
EAN Latvia
|
476
|
Азербайджан
|
EAN Azerbaijan
|
477
|
Литва
|
EAN Lithuania
|
478
|
Узбекистан
|
EAN Uzbekistan
|
479
|
Шри-Ланка
|
EAN Sri Lanka
|
480
|
Филиппины
|
PANC (Philippines)
|
481
|
Беларусь
|
EAN Belarus
|
482
|
Украина
|
EAN Ukraine
|
483
|
Туркменистан
|
EAN Turkmenistan
|
484
|
Молдова
|
EAN Moldova
|
485
|
Армения
|
EAN Armenia
|
486
|
Грузия
|
EAN Georgia
|
487
|
Казахстан
|
EAN Kazakhstan
|
488
|
Таджикистан
|
EAN Tajikistan
|
489
|
Гонконг
|
HKANA (Hong Kong)
|
500 – 509
|
Великобритания
|
E Centre UK
|
520, 521
|
Греция
|
HELLCAN - EAN HELLAS (Greece)
|
528
|
Ливан
|
EAN Lebanon
|
529
|
Кипр
|
EAN Cyprus
|
530
|
Албания
|
531
|
Македония
|
EAN-MAC (FYR Macedonia)
|
535
|
Мальта
|
EAN Malta
|
539
|
Ирландия
|
EAN Ireland
|
540 – 549
|
Бельгия, Люксембург
|
ICODIF/EAN Belgium.Luxembourg
|
560
|
Португалия
|
CODIPOR (Portugal)
|
569
|
Исландия
|
EAN Iceland
|
570 – 579
|
Дания
|
EAN Danmark
|
590
|
Польша
|
EAN Poland
|
594
|
Румыния
|
EAN Romania
|
599
|
Венгрия
|
EAN Hungary
|
600 – 601
|
Южно-Африканская Республика (ЮАР)
|
EAN South Africa
|
603
|
Гана
|
604
|
Сенегал
|
608
|
Бахрейн
|
609
|
Маврикий
|
EAN Mauritius
|
611
|
Марокко
|
EAN Maroc (Marocco)
|
613
|
Алжир
|
EAN Algeria
|
615
|
Нигерия
|
EAN Nigeria
|
616
|
Кения
|
EAN Kenya
|
618
|
Кот дИвуар
|
619
|
Тунис
|
TUNICODE (Tunisia)
|
620
|
Танзания
|
621
|
Сирия
|
EAN Syria
|
622
|
Египет
|
EAN Egypt
|
623
|
Бруней
|
624
|
Ливия
|
EAN Libya
|
625
|
Иордания
|
EAN Jordan
|
626
|
Иран
|
EAN Iran
|
627
|
Кувейт
|
EAN Kuwait
|
628
|
Саудовская Аравия
|
EAN Saudi Arabia
|
629
|
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
|
EAN Emirates
|
640 – 649
|
Финляндия
|
EAN Finland
|
690 – 699
|
Китай
|
Article Numbering Centre of China - ANCC (China)
|
700 – 709
|
Норвегия
|
EAN Norge (Norway)
|
729
|
Израиль
|
Israeli Bar Code Association - EAN Israel
|
730 – 739
|
Швеция
|
EAN Sweden
|
740
|
Гватемала
|
EAN Guatemala
|
741
|
Сальвадор
|
EAN El Salvador
|
742
|
Гондурас
|
EAN Honduras
|
743
|
Никарагуа
|
EAN Nikaragua
|
744
|
Коста-Рика
|
EAN Costa Rica
|
745
|
Панама
|
EAN Panama
|
746
|
Доминиканская Республика
|
EAN Republica Dominicana
|
750
|
Мексика
|
AMECE (Mexico)
|
754 – 755
|
Канада
|
759
|
Венесуэла
|
EAN Venezuela
|
760 – 769
|
Швейцария
|
EAN (Schweiz, Suisse, Svizzera)
|
770 – 771
|
Колумбия
|
IAC (Colombia)
|
773
|
Уругвай
|
EAN Uruguay
|
775
|
Перу
|
EAN Peru
|
777
|
Боливия
|
EAN Bolivia
|
778 – 779
|
Аргентина
|
CODIGO - EAN Argentina
|
780
|
Чили
|
EAN Chile
|
784
|
Парагвай
|
EAN Paraguay
|
786
|
Эквадор
|
ECOP (Ecuador)
|
789 – 790
|
Бразилия
|
EAN Brazil
|
800 – 839
|
Италия
|
INDICOD (Italy)
|
840 – 849
|
Испания
|
AECOC (Spain)
|
850
|
Куба
|
Camera de Comercio de la Republica de Cuba (Cuba)
|
858
|
Словакия
|
EAN Slovakia
|
859
|
Чехия
|
EAN Czech
|
860
|
Югославия
|
EAN YU (Yugoslavia)
|
865
|
Монголия
|
867
|
Северная Корея
|
EAN DPR Korea (North Korea)
|
868 – 869
|
Турция
|
Union of Chambers of Commerce of Turkey (Turkey)
|
870 – 879
|
Нидерланды
|
EAN Nederland (Netherlands)
|
880
|
Южная Корея
|
EAN Korea (South Korea)
|
884
|
Камбоджа
|
885
|
Таиланд
|
EAN Thailand
|
888
|
Сингапур
|
SANC (Singapore)
|
890
|
Индия
|
EAN India
|
893
|
Вьетнам
|
EAN Vietnam
|
896
|
Пакистан
|
899
|
Индонезия
|
EAN Indonesia
|
900 – 919
|
Австрия
|
EAN Austria
|
930 – 939
|
Австралия
|
EAN Australia
|
940 – 949
|
Новая Зеландия
|
EAN New Zealand
|
950
|
|GS1 Global Office
|
951
|
|
Система электронного кода продукта EPC (основанная на радиочастотной идентификации)
|
955
|
Малайзия
|
Malaysian Article Numbering Council (MANC
|
958
|
Макао
|
EAN Macau
|
960 – 969
|
Великобритания (для EAN-8)
|
|
977
|
Все страны
|
Периодические издания ISSN
|
978
|
Все страны
|
Книжные издания ISBN
|
979
|
Все страны
|
Музыкальные издания ISMN
|
980
|
Все страны
|
Возвратные квитанции
|
981 – 982
|
Все страны
|
Валютные купоны
|
990 – 999
|
Все страны
|
Купоны
ПРИМЕЧАНИЕ. Все штрих-коды стран производителей, которые не были указаны в таблице выше, зарезервированы для будущего использования ими. По мере выхода их из резерва мы будем обновлять таблицу.
В комментариях часто спрашивают "почему страна в штрих коде товара не соответствует со страной указанной на этом же товаре?"
ОТВЕТ. "В соответствии с правилами GS1 приоритетное право штрихового кодирования продукции принадлежит владельцу товарного знака (брэнда) или спецификации на производство товара вне зависимости от того, где и кем он произведён. Если по каким-либо причинам владелец торговой марки штриховой код не нанёс, то это может сделать изготовитель. Если и изготовитель товара не нанёс штриховой код, то это делает поставщик (импортёр)"
Поделитесь ссылкой с друзьями: